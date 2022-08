Αθλητικά

Κολύμβηση: Δράκου και Ασπουγαλής προκρίθηκαν στους ημιτελικούς

Συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις των τελευταίων ημερών, από Έλληνες αθλητές, σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Λίγες ώρες μετά τη συμμετοχή της στον τελικό των 50μ. ύπτιο του 36ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου, η Νόρα Δράκου επέστρεψε στην πισίνα του Foro Italico και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο. Η 30χρονη κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 25.29, πήρε τη 12η θέση των προκριματικών και το απόγευμα (19:50 ώρα Ελλάδας) θα κυνηγήσει μία καλύτερη επίδοση, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις πρόκριση στον αυριανό (16/8) τελικό.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Μαρίλεια Δρασίδου κατετάγη 24η με 25.97. Το μεγάλο φαβορί, η Σάρα Σιέστρεμ από τη Σουηδία, ήταν η ταχύτερη με 24.50, ενώ την πρόκριση στους ημιτελικούς πήρε και η Κύπρια Αννα Χατζηλοϊζου, με χρόνο 25.55.

Να σημειωθεί ότι η Δράκου αποσύρθηκε από τα 100μ. ύπτιο, ο προκριματικός των οποίων γινόταν λίγη ώρα μετά τα 50μ. ελεύθερο.

Ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει το απόγευμα (19:29) και στους ημιτελικούς των 50μ. πρόσθιο ανδρών. Ο Αρκάδιος Ασπουγαλής κολύμπησε στον προκριματικό σε 27.62, πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ (27.55), κατέλαβε την 15η θέση και για πρώτη φορά στην καριέρα του πέρασε σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης, σε επίπεδο ανδρών. Ο Κώστας Μερετσόλιας με 28.32 πήρε την 27η θέση και ο Σάββας Θώμογλου κατετάγη 42ος με 29.28, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης.

Τις τέσσερις καλύτερες επιδόσεις του προκριματικού πέτυχαν αθλητές από την Ιταλία, με τους Νικολό Μαρτινένγκι (26.71) και Σιμόνε Τσεραζουόλο (26.85) να παίρνουν την πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον βετεράνο Φάμπιο Σκοτσόλι (26.89) και τον Φεντερίκο Πότζιο (27.07).

Ο Δημήτρης Μάρκος, παρότι το απόγευμα θα αγωνιστεί στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του (στα 200μ. ελεύθερο), συμμετείχε κανονικά το πρωί στα προκριματικά των 1.500μ., όπου μάλιστα κολύμπησε κοντά στο ρεκόρ του και με 15:14.11 κατετάγη 10ος. Στο αγώνισμα συμμετείχαν μόλις έντεκα αθλητές, εκ των οποίων οι τρεις Ιταλοί, με συνέπεια να περάσει στον αυριανό (16/8) τελικό και ο ένατος της κατάταξης, ο Γερμανός Ολιβερ Κλέμετ, με 15:10.05. Την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Ουκρανός Μιχάιλο Ρόμαντσουκ με 14:58.20 (ήταν και ο μόνος που «κατέβηκε» τα 15 λεπτά).

Ο Απόστολος Σίσκος με 2:00.85 κατετάγη 22ος στα 200μ. πεταλούδα και ολοκλήρωσε τους αγώνες του στη Ρώμη, έχοντας φτάσει «μια ανάσα» από τον τελικό των 200μ. ύπτιο, όπου κατέλαβε την ένατη θέση. Για τον 17χρονο κολυμβητή του Αρη Θεσσαλονίκης η χρονιά δεν έχει τελειώσει, καθώς στα τέλη του μήνα θα μετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων, που θα γίνει στη Λίμα του Περού. Το αδιοφιλονίκητο φαβορί των 200μ. πεταλούδα, ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ, ήταν ο ταχύτερος των προκριματικών με 1:54.97.

