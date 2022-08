Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Η Μαρία Σάκκαρη, ανέκαμψε στην βαθμολογία της παγκόσμιας κατάταξης που ανακοίνωσε η WTA, σκαρφαλώνοντας ξανά στη τρίτη θέση.

Η Μαρία Σάκκαρη, έχει 4.190 βαθμούς και προσπέρασε ξανά την Πάολα Μπαντόσα, η οποία είχε καταλάβει την τρίτη θέση σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης κατάταξης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προετοιμάζεται πυρετωδώς για το τουρνουά του Σινσινάτι, με στόχο την επιστροφή στις μεγάλες εμφανίσεις, που θα τη βοηθήσουν να εμφανιστεί πανέτοιμη στο US Open.

Σε άλλα στοιχεία της βαθμολογίας της παγκόσμιας κατάταξης αξίζει να σημειωθεί, η εντυπωσιακή άνοδο που κατέγραψε η Ρουμάνα, Σιμόνα Χάλεπ, καθώς μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Τορόντο, ανέβηκε εννέα θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 6.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις (187η με 346 βαθμούς), ενώ πτωτική πορεία καταγράφηκε για τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (239η με 280 βαθμούς) η οποία απώλεσε τρεις θέσεις.

