Λάκης Λαζόπουλος: Θύμα διαδικτυακής απάτης ο ηθοποιός

Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε την αποκάλυψη μέσα από τα social media.



Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Λάκης Λαζόπουλος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Άγνωστοι έφτιαξαν ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram, χρησιμοποιώντας το όνομα και τις φωτογραφίες του. Ο δημιουργός αυτού του λογαριασμού απαντούσε στους χρήστες, υποδυόμενος τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έσπευσε να ενημερώσει όσους τον ακολουθούν, ότι το προφίλ είναι ψεύτικο. «Αυτό το προφίλ δεν είναι δικό μου. Στέλνει μηνύματα εκ μέρους μου. Το ζητούμενο τελικά η δίωξη να μπερδευτεί και να σβήσει το δικό μου», και στη συνέχεια πρόσθεσε, δείχνοντας το αίτημα του fake profile να του στείλει μήνυμα: «Λέει και χαίρεται σαν να το στέλνω εγώ. Εξαιρετικά ύποπτο από τα γνωστά των ημερών που ζούμε».

