Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έκτακτο επίδομα αντί για αύξηση το 2023

Ειδική λύση προκρίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο, για τις συντάξεις με υψηλή προσωπική διαφορά. Ποιο θα είναι το ύψος του επιδόματος.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, προσανατολίζεται να προσφέρει η κυβέρνηση στους 850.000 συνταξιούχους οι οποίοι δεν θα τύχουν αυξήσεων το 2023 λόγω υψηλής προσωπικής διαφοράς.

Στον ΕΦΚΑ έχει δοθεί ήδη η εντολή να πραγματοποιηθεί ακριβής διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνους που θα καρπωθούν το σύνολο της αύξησης στη σύνταξή τους (στο επίπεδο του 6%, σύμφωνα με την έως τώρα πορεία της οικονομίας αλλά και τον πληθωρισμό) και σε εκείνους που θα έχουν την ατυχία να λάβουν μέρος αυτής ή, ακόμα χειρότερα, καθόλου, επειδή βρίσκονται εντός του «κόφτη» της προσωπικής διαφοράς.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους που δεν θα λάβουν «πραγματικές» αυξήσεις είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, δηλαδή έχουν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις που δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Πρόκειται για εκείνους οι οποίοι έως τώρα έχουν υπάρξει «άτυχοι» σε μια σειρά από κυβερνητικές παρεμβάσεις: Αρχικά, δεν έλαβαν το παραμικρό από τα αναδρομικά που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, καθώς αφορούσαν σε περικοπές που είχαν γίνει στις κύριες συντάξεις. Άρα, χορηγήθηκαν σε όλους όσοι είχαν συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ.

Δύο χρόνια μετά, οι χαμηλοσυνταξιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν θα λάβουν ούτε μέρος από τις περικοπές που υπέστησαν στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα, καθώς η οριστική απόφαση του ΣτΕ έκρινε ως συνταγματικές τις κυβερνητικές παρεμβάσεις του Ιουλίου του 2020.

Την ίδια στιγμή, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν αναμένεται να καρπωθούν άλλη μία κυβερνητική παρέμβαση, που θα εφαρμοστεί παράλληλα με τις αυξήσεις που προγραμματίζονται: Πρόκειται για την κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης (2,2%-10%), που προκύπτει από μηνιαία παρακράτηση για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ετησίως. Η συγκεκριμένη εισφορά επιβάλλεται στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ και τώρα θα καταργηθεί. Άρα, το όποιο όφελος θα είναι ανύπαρκτο για τους συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των 1.000 ευρώ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται να αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, έτσι ώστε να χορηγήσει ένα πρόσθετο επίδομα, στα επίπεδα των 200-250 ευρώ, ειδικά σε αυτή την κατηγορία «αδικημένων» συνταξιούχων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Η καταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται για το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, όταν δηλαδή θα δοθούν και οι αυξήσεις που προγραμματίζονται για τους υπόλοιπους συνταξιούχους στις συντάξεις Ιανουαρίου, που χορηγούνται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις αυτές, που αφορούν περίπου τα 2/3 των συνταξιούχων, είναι οι πρώτες που θα δοθούν ύστερα από 12 συναπτά έτη. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και του πολύ υψηλού πληθωρισμού. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που θα καθορίσουν το τελικό ύψος των αυξήσεων. Φυσικά, το τελικό ποσό που θα καρπωθούν στην πράξη οι συνταξιούχοι θα εξαρτηθεί από το εάν έχουν και ποιο είναι το ύψος της προσωπικής διαφοράς τους.

Ως απόρροια αυτών των αυξήσεων είναι πιθανό να υπάρξουν άλλοι 250.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα τύχουν πρόσθετου οφέλους, λόγω μηδενισμού της προσωπικής διαφοράς τους. Μέσω της διαδικασίας επανυπολογισμού της σύνταξής τους, θα λάβουν εξτρά μικρές αυξήσεις. Πρόκειται για συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη προϋπηρεσίας και στην περίπτωση αυτή οι αυξήσεις θα είναι περιορισμένες, δηλαδή δεν θα υπερβούν τα 10 ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr

