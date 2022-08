Πολιτική

Μητσοτάκης: Θα σταθούμε στο πλευρό όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Το μήνυμά του Πρωθυπουργού για την μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας.





Στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Τήνο για την Κοίμηση της Θεοτόκου και για την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη», παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ο κ. Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στην πυραυλάκατο (ΤΠΚ) «Μυκόνιος» του Πολεμικού Ναυτικού για την επιμνημόσυνο δέηση στο σημείο που βυθίστηκε το «Έλλη», όπου έριξε στεφάνι στη θάλασσα για να τιμήσει τους άνδρες του καταδρομικού που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας και ακολούθησε τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης μέχρι το λιμάνι του νησιού.

Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων ο κ. Μητσοτάκης, αφού συνομίλησε με τους πολίτες στη χώρα της Τήνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από τα πιο μικρά και απομονωμένα ξωκλήσια μέχρι τα μεγάλα προσκυνήματα της εκκλησίας μας η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, γιορτάζουμε σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου. Αντλούμε δύναμη και πίστη για να μπορέσουμε ατομικά αλλά και συλλογικά να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες και να βαδίσουμε στο δρόμο της προόδου, στο δρόμο της αυτοπεποίθησης, στο δρόμο της κοινωνικής συνοχής.

Αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας παραμένει η ενότητα και η προσήλωση στους στόχους του μέλλοντος. Να σταθούμε δίπλα σε όσες και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και με πίστη θα παραμείνουμε πιστοί στο δρόμο τον οποίον έχουμε χαράξει για μία Ελλάδα της ευημερίας, της αυτοπεποίθησης, της κοινωνικής συνοχής.

Εύχομαι από καρδιάς σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα απανταχού της γης, Χρόνια Πολλά!».

