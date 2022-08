Παράξενα

Πανηγύρι: Το κλαρίνο και η γυμνόστηθη γυναίκα που έγιναν viral (βίντεο)

Το βίντεο που έχει τύχει ευρείας αναπαραγωγής στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Τα πανηγύρια είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού καλοκαιριού. Τα πανηγύρια της Δυτικής Ελλάδος άλλωστε είναι ξακουστά.

Ένα πανηγύρι ωστόσο που έγινε πριν λίγες ημέρες σε χωριό της περιοχής έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, κατά πολλούς για … λάθος λόγο, καθώς όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού ηλεκτρονικού Τύπου «για έναν λόγο που ντροπιάζει πολλούς που εμπλέκονται σε ένα σκηνικό που μόνο οργή προκαλεί. Ίσως πρέπει να προκαλέσει και την επέμβαση κάποιων αρμόδιων αρχών».

Το σκηνικό, σύμφωνα με το agriniopress, αποτυπώθηκε σε βίντεο που διακινείται ευρέως το τελευταίο διήμερο. Έχει χιλιάδες κοινοποιήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις.

Τι καταγράφει το βίντεο: Περί τα ξημερώματα, στο χώρο του γλεντιού έχουν απομείνει ελάχιστοι και συγκεκριμένα τραγουδιστής, οργανοπαίκτες και ελάχιστοι συμμετέχοντες που χορεύουν. Μεταξύ αυτών και μια γυναίκα που μένει γυμνόστηθη. Προτάσσει τα στήθη της στον κλαρινίστα και αυτός δεν χάνει την ευκαιρία, συνεχίζει να παίζει το κλαρίνο που κόλλησε σαν βεντούζα στην γυναίκα. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν ενθουσιασμένοι με το σκηνικό.

