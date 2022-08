Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος με τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Ανήμερα της Παναγιάς, τουρκικά μαχητικά έκαναν υπερπτήσεις πάνω απο ελληνικά νησιά.

Με υπερπτήσεις πάνω από Κίναρο, Λέρο και Κανδελιούσσα προκαλεί η Άγκυρα ανήμερα της Παναγίας, τη στιγμή μάλιστα που στην Τήνο βρίσκεται η πολική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας μας.

Οι τρεις υπερπτήσεις έγιναν από δυο ζεύγη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Ειδικότερα έγιναν υπερπτήσεις στις 11:05 πάνω από τη νήσο Κίναρο και στις 11:08 πάνω από τα Μαύρα Λέρου, στα 27.000 πόδια αντίστοιχα. Επίσης, στις 11:09, έγινε υπέρπτηση πάνω από τη νήσο Κανδελιούσσα στα 23.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

