Ιερώνυμος: Το φάρμακο για τις δυσκολίες είναι η συνεργασία

Καλούμαστε να ξεχάσουμε τις όποιες διαφορές μας και να συνεργαστούμε για το καλό της πατρίδας, της Ελλάδας, είπε ο Αρχιεπίσκοπος.

«Το «φάρμακο για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες είναι η συνεργασία», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλιωτίσσης, όπου τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Επ' αυτού, μάλιστα, επισήμανε ότι καλούμαστε να ξεχάσουμε τις όποιες διαφορές μας και να συνεργαστούμε για το καλό της πατρίδας, της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στην Εκκλησία, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας σημείωσε ότι όλα τα έργα που γίνονται στην Αρχιεπισκοπή δεν είναι δικά του, αλλά προέρχονται από τη συνεργασία όλων, των συνεργατών του, του λαού, των ανθρώπων που στηρίζουν το έργο της Εκκλησίας. «Η Εκκλησία πρέπει να δώσει το παράδειγμα με τη συνεργασία των ιερέων με τον λαό, των αρχιερέων μεταξύ τους και με τον λαό, για να μπορέσει και ο λαός να το μεταφέρει πιο πέρα, στους πολιτικούς, σε όσους είναι γύρω μας και αγωνίζονται για αυτόν τον τόπο», υπογράμμισε.

Τέλος, παρότρυνε να επιδιώκουμε τη συνεργασία, τη συμπόρευση και τη συνεννόηση. Ευχήθηκε, επίσης, «σήμερα, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, να αγαπήσουμε όλους, να τους συγχωρήσουμε, να τους αγκαλιάσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο μας ενωμένοι και όσοι μπορούν ας έρθουν».

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στους δημοσιογράφους και επισήμανε ότι «η Παναγία είναι η παρηγοριά όλων μας. Είναι η μάνα μας. Γι' αυτό ας ευχηθούμε να είναι βοήθειά μας».

Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συλλειτούργησε ο επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος. Ο προϊστάμενος του ναού π. Αθανάσιος Αττάρτ ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια στην Αρχιεπισκοπή.

