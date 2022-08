Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων: Χειροπέδες σε 3, αναζητούνται άλλοι 7 για κλοπές

Που και πως δρούσε η σπείρα των “άγουρων κακοποιών” που κατηγορούνται για κλοπές και ληστείες. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί, στην Ηλιούπολη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, τρεις ανήλικοι, για κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ αναζητούνται επτά συνεργοί τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ηλιούπολης, οι τρεις ανήλικοι από κοινού με επτά αγνώστους συνεργούς τους, ακινητοποίησαν τέσσερα άτομα χρησιμοποιώντας σωματική και λεκτική βία και τους αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό, προσωπικά έγγραφα και ένα κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα οι ανήλικοι δεν δίστασαν να τραυματίσουν δύο από τα θύματα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τους τρεις ανηλίκους και τους οδήγησαν στο ΤΑ Ηλιούπολης, όπου και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το τσαντάκι και το κινητό τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει από τους θύματα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες των δύο ανήλικων δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο κηδεμόνας του τρίτου αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 14-8-2022 στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τρείς (3) ανήλικοι, για κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία. Αναζητούνται επτά (7) συνεργοί τους.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 13-8-2022 στην περιοχή της Ηλιούπολης, οι τρείς ανήλικοι από κοινού με επτά (7) αγνώστους συνεργούς τους, με χρήση σωματικής και λεκτικής βίας, ακινητοποίησαν τέσσερα (4) άτομα και τους αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό, προσωπικά έγγραφα και ένα κινητό τηλέφωνο, τραυματίζοντας τους.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τους ανωτέρω τρείς ανήλικους και τους οδήγησαν στο Τ.Α. Ηλιούπολης, όπου και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το τσαντάκι και το κινητό τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει από τους παθόντες.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες των δύο ανήλικων δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο κηδεμόνας του τρίτου αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Αρμόδιο Ανακριτή».

