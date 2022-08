Κοινωνία

Φωτιά στην Αργολίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στα Πυργιώτικα Αργολίδας.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων 14 Νορβηγών, 13 οχήματα, καθώς επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και διατάχθηκε η εκκένωση ενός ξενοδοχείου για προληπτικούς λόγους.

Φωτογραφία: argolika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Orient Express: μαγικό ταξίδι με το σύγχρονο τρένο - “μύθος” (εικόνες)

Βύρωνας - Ισιδώρα Ντάνκαν: Προς ανακαίνιση το ιστορικό σπίτι της