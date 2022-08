Πολιτισμός

Πέθανε ο Νίκολας Έβανς

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Νίκολας Έβανς.

Ο Βρετανός συγγραφέας Νίκολας Έβανς, που έγραψε το μπεστ σέλερ "Ο γητευτής των αλόγων" το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικία 72 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο ατζέντης του.

Ο θάνατός του σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου, αλλά έγινε γνωστός σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα με μια ανακοίνωση: "Οι United Agents ανακοινώνουν με θλίψη τον θάνατο του διάσημου συγγραφέα Νίκολας Έβανς, που πέθανε ξαφνικά την Τρίτη, έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου".

Γεννημένος στην κεντρική Αγγλία το 1950, ο Νίκολας Έβανς σπούδασε νομικά στην Οξφόρδη προτού γίνει δημοσιογράφος στον τοπικό Τύπο και στη συνέχεια στην τηλεόραση.

Ήταν κυρίως γνωστός για το πρώτο μυθιστόρημά του που γνώρισε τεράστια επιτυχία, "Ο γητευτής των αλόγων" ("The Horse Whisperer"), που κυκλοφόρησε το 1995 και πούλησε 15 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Το μυθιστόρημα πραγματεύεται την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έχει τραυματιστεί σοβαρά σε δυστύχημα με άλογο, στο οποίο η καλύτερη φίλη της σκοτώθηκε και το ζώο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. Για να τη θεραπεύσει, η μητέρα της αποφασίζει μια αποστολή στη Μοντάνα όπου ζει ο "γητευτής" Τομ Μπούκερ που έχει τη φήμη ότι μπορεί να φροντίσει τα πιο δύσκολα άλογα.

Το βιβλίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σκηνοθέτη, ηθοποιό και παραγωγό αυτού του ύμνου των μεγάλων οριζόντων, της παρθένας φύσης και των αλόγων.

Η ταινία, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1998, με την Σκάρλετ Γιόχανσον και την Κριστίν Σκοτ Τόμας, ήταν υποψήφια για Όσκαρ αλλά δεν έλαβε κανένα βραβείο.

