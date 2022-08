Κοινωνία

Χανιά: Γενικός συναγερμός στο αεροδρόμιο λόγω βλάβης σε πολεμικό αεροπλάνο των ΗΠΑ

Διακόπηκαν προσωρινά όλες οι λειτουργίες του αεροδρομίου, αλλά και η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμο γειτονικό με τον διάδρομο προσγείωσης.

Σε κατάσταση full emergency τέθηκαν λίγο μετά τις 15:00 της Δευτέρας όλες οι υπηρεσίες του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων όταν ειδοποιήθηκαν για τεχνικό πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε σε πολεμικό αεροσκάφος της αεροπορίας των ΗΠΑ.

Άμεσα δόθηκε εντολή να ανασταλούν οι προσγειώσεις και απογειώσεις άλλων αεροσκαφών, και επιπλέον για λόγους ασφαλείας, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην ευθεία του δρόμου από τον Παζινό προς αεροδρόμιο, ο οποίος δρόμος βρίσκεται στην άκρη του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.

Τελικά, το στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα και ακολούθησε η άρση των μέτρων έκτακτης ανάγκης, με την κίνηση των πολιτικών αεροσκαφών να γίνεται κανονικά όπως και η κίνηση των οχημάτων στον δρόμο.

Στο μεταξύ υπήρξαν μικρές καθυστερήσεις στις αφίξεις και απογειώσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα στο στρατιωτικό αεροσκάφος αφορούσε σε ένδειξη τεχνικής βλάβης.

