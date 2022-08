Κοινωνία

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ κάνει ποδήλατο την ημέρα της γιορτής του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τρυφερό βίντεο, φαίνεται ο μικρός ήρωας της ζωής να κάνει ποδήλατο και οι γονείς του ευχαριστούν για τις ευχές για την ονομαστική του εορτή.

Ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ, που η ιστορία του συγκίνησε την Ελλάδα, πλέον βγήκε νικητής και απολαμβάνει τη νέα του ζωή.

Πριν από δύο χρόνια ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ είχε διαγνωστεί με μυϊκή ατροφία και έπρεπε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε μία εξειδικευμένη γονιδιακή θεραπεία.

Οι γονείς του μικρούλη, ανάρτησαν ένα βίντεο στο Facebook, στο οποίο φαίνεται ο Παναγιώτης - Ραφαήλ να κάνει μόνος του ποδήλατο και συνοδεύουν την ανάρτηση με μία ευχαριστήρια για τις ευχές για την γιορτή του, λεζάντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Orient Express: μαγικό ταξίδι με το σύγχρονο τρένο - “μύθος” (εικόνες)

Βύρωνας - Ισιδώρα Ντάνκαν: Προς ανακαίνιση το ιστορικό σπίτι της