Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε σύγχρονα όπλα στους συμμάχους μας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα εκτιμά τις σχέσεις της με χώρες στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική και είναι έτοιμη να προσφέρει σύγχρονα όπλα στους συμμάχους της.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε μία ομιλία σε μια έκθεση όπλων κοντά στη Μόσχα για να καυχηθεί για τις ικανότητες των προηγμένων όπλων της Ρωσίας και να δηλώσει τη βούλησή του να μοιραστεί την τεχνολογία με χώρες που έχουν την ίδια ιδεολογία.

"Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στους συμμάχους μας τα πιο σύγχρονα είδη όπλων, από μικρά όπλα μέχρι τεθωρακισμένα και πυροβολικό που αντιμάχεται την αεροπορία και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα", είπε ο Πούτιν κατά την έναρξη του φόρουμ "Army-2022" που διεξάγεται κοντά στη Μόσχα.

"Σχεδόν όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές σε επιχειρήσεις πραγματικής μάχης".

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σχεδόν έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου η Μόσχα έχει υποστεί κατ΄επανάληψη ανατροπές σχεδίων και βαριές απώλειες.

Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως η κακή απόδοση των ρωσικών στρατευμάτων και του ρωσικού οπλισμού μπορεί να καταστήσει τις εξαγωγές όπλων της λιγότερο ελκυστικές σε ενδεχόμενους αγοραστές, όπως η Ινδία, που εξαρτώνταν πολύ από τη ρωσική τεχνολογία στο παρελθόν.

