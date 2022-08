Αθλητικά

Ρωσία: Η Γκράινερ υπέβαλλε έφεση κατά της πολύχρονης καταδίκης της

Η σταρ του WΝΒΑ καταδικάστηκε γιατί μπήκε στη Ρωσία με φυσίγγια ατμού με λάδι κάνναβης, στις αποσκευές της.

Η ομάδα υπεράσπισης της Μπρίτνεϊ Γκράινερ, της Αμερικανίδας σταρ του μπάσκετ που καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση στη Ρωσία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της, δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα η δικηγόρος της Γκράινερ Μαρία Μπλαγκοβόλινα.

Η Γκράινερ, η οποία είχε παίξει σε ρωσική ομάδα, συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας στις 17 Φεβρουαρίου, αφού στις αποσκευές της βρέθηκαν φυσίγγια ατμού με λάδι κάνναβης.

Παραδέχτηκε ένοχη για τις κατηγορίες, αλλά είπε ότι έκανε ένα «ειλικρινές λάθος» όταν εισήλθε στη Ρωσία με λάδι κάνναβης, το οποίο είναι παράνομο στη χώρα. Καταδικάστηκε στις 4 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε ότι η Γκράινερ κρατήθηκε άδικα και προσφέρθηκε να την ανταλλάξει με τον Βίκτορ Μπουτ, έναν Ρώσο έμπορο όπλων που εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

