Άλιμος: 19χρονος βρέθηκε νεκρός στην παραλία

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το πρωί στον Άλιμο. Πώς εντοπίστηκε η σορός του.

Τραγωδία συνέβη στον Άλιμο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, όταν ένας 19χρονος, βρέθηκε νεκρός στην παραλία.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το πρωί της Δευτέρας 15-08 ένας 19χρονος αλλοδαπός, από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Α’ Αλιπέδου Αλίμου Αττικής.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ”Ασκληπιείο” Βούλας Αττικής.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

