Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από τις πλημμύρες

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την χώρα.

Ξαφνικές πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων και κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Κατακλυσμιαίες βροχές σάρωσαν το τελευταίο 24ωρο στς επαρχίες Παρουάν, Καπίσα και Νανγκαρχάρ.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν στην Παρουάν, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Νασίμπ Χακάνι, εκπρόσωπο του υπουργείου Διαχείρισης καταστροφών.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Καπίσα και τέσσερις στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρόσθεσε.

Εκατό άνθρωποι εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι στην Παρουάν, πρόσθεσε ο Χεκματουλάχ Σαμίμ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας.

"Καλλιέργειες, δεκάδες σπίτια και δρόμοι καταστράφηκαν", διευκρίνισε ο Μοχάμεντ Νασίμπ Χακάνι.

Ομάδες διάσωσης και έκτακτης βοήθειας εστάλησαν στις πληγείσες περιοχές.

Δεκάδες Αφγανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, κυρίως στις φτωχές αγροτικές περιοχές όπου τα πρόχειρα κατασκευασμένα σπίτια μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν.

