Πετρέλαιο: Βουτιά… στις τιμές του “μαύρου χρυσού”

Σε επίπεδα προ πολέμου στην Ουκρανία διαμορφώνονται οι τιμές. Καθοριστικό ρόλο παίζει η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

Σε επίπεδα προ ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία επιστρέφουν σήμερα οι τιμές πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις αντοχές της Δύσης στις αυξήσεις επιτοκίων, αλλά και για εκείνες της Κίνας απέναντι στα επαναλαμβανόμενα lockdown.

Η τιμή του μπρεντ καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 5%, υποχωρώντας έτσι κάτω από τα 93 δολάρια, ένα σημείο που είχε να συναντήσει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Στα 87,5 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται την ίδια ώρα η τιμή του αμερικανικού αργού.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των στοιχείων για απότομη επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας που ανάγκασαν την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει αιφνιδιαστικά τα επιτόκια. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο και η επιβράδυνσή της γεννά αμφιβολίες για τη ζήτηση του μαύρου χρυσού.

Την πίεση στις τιμές εντείνει η προοπτική αύξησης της προσφοράς από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. «Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή και ο μεγαλύτερος καταναλωτής δείχνει μειωμένη όρεξη» σχολίασε ο Ρόμπερτ Γιόγκερ, εκτελεστικός διευθυντής στη Mizuho Securities USA.

Το ράλι διαρκείας του δολαρίου είναι ακόμη ένας παράγοντας που οδηγεί πτωτικά τις τιμές. Τα εμπορεύματα τείνουν να κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με το αμερικανικό νόμισμα, αφού αποτιμώνται σε αυτό στη διεθνή αγορά.

