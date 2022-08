Πολιτισμός

Σιάτιστα - Δεκαπενταύγουστος: Αναβίωσε το έθιμο των καβαλάρηδων (βίντεο)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει ένα από τα πιο γραφικά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου.

Ένα από τα μακροβιότερα έθιμα για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου αναβιώσε φέτος στην Κοζάνη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έθιμο των καβαλάρηδων, που είναι ένα από τα γραφικότερα έθιμα της περιοχής που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο και έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία.

Όπως ήταν φυσικό πλήθος κόσμου μαζεύτηκε για να παρακολουθήσει το έθιμο αυτό με το οποίο τιμάται η Παναγία.

Πηγή: kozan.gr

