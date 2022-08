Life

Anne Heche: η οικογένεια δώρισε τα όργανά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζωή σε άλλους ανθρώπους θα χαρίσει η ηθοποιός, που ήταν δότρια οργάνων.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση πως πριν λίγα 24ωρα η ηθοποιός Αν Χες, αποσυνδέθηκε από τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή, καθώς ήταν κλινικά νεκρή.

Μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε η ηθοποιός στο Λος Αντζελες και τελικά της στοίχισε τη ζωή, η οικογένειά της αποφάσισε να δώσει ζωή από το τραγικό αυτό γεγονός, δωρίζοντας τα όργανά της.

Οι γιατροί έκλεισαν τη μηχανική υποστήριξη της εγκεφαλικά νεκρής πλέον ηθοποιού, αφού βρέθηκε κατάλληλος λήπτης οργάνου, καθώς η ίδια ήταν δότρια οργάνων.

Η 53χρονη απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή έπειτα από μία εβδομάδα κατά την οποία ήταν σε μηχανική υποστήριξη σε περίπτωση που μπορούσαν να δοθούν τα όργανά της.

Εν τω μεταξύ, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες ολοκλήρωσε την έρευνά του για το δυστύχημα της Χες. Η ηθοποιός είχε βρεθεί ότι είχε πάρει κοκαΐνη, αλλά δεν είχε πάρει αλκοόλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Νέα Αρτάκη: Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό

Κολύμβηση – Χρήστου: Πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο