Ζελένσκι: Ο κίνδυνος της Ζαπορίζια απειλεί όλη την Ευρώπη

Ανησυχία για πιθανό ατύχημα με ραδιενέργεια στο πυρηνικό εργοστάσιο.

Αν συμβεί «καταστροφή» στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο, θα απειληθεί ολόκληρη η Ευρώπη, προειδοποίησε εκ νέου χθες Δευτέρα ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Με κάλυψη τον σταθμό, οι δυνάμεις κατοχής βομβαρδίζουν πόλεις και κοινότητες στην περιοχή», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του.

«Κάθε ατύχημα με τη ραδιενέργεια στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια θα κατάφερνε πλήγμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία, στη Γεωργία, και σε χώρες πιο απομακρυσμένων περιοχών. Όλα θα εξαρτηθούν από τη φορά και την ισχύ του ανέμου», συνέχισε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

«Αν οι ενέργειες της Ρωσίας οδηγήσουν σε καταστροφή, οι συνέπειες μπορεί να πλήξουν εκείνους που παραμένουν σιωπηλοί για την ώρα», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι.

Απαίτησε η διεθνής κοινότητα να υιοθετήσει «νέες σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας» και να μην «υποκύψει στον πυρηνικό εκβιασμό». «Όλες οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν αμέσως από τον σταθμό και τις ζώνες που τον περιβάλλουν άνευ όρων», αξίωσε ακόμη.

Το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε στις αρχές Μαρτίου από τον ρωσικό στρατό, στο αρχικό στάδιο της εισβολής στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Από τα τέλη Ιουλίου, έχουν αναφερθεί πολλά πλήγματα του πυροβολικού στο εργοστάσιο αυτό, για τα οποία αλληλοκατηγορούνται τα εμπόλεμα μέρη, εγείροντας ανησυχίες πως μπορεί να προκληθεί πυρηνική καταστροφή. Το ζήτημα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

