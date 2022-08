Κόσμος

Πούτιν: Θα “απελευθερώσουμε” όλο το Ντονμπάς

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας ξεκαθάρισε ότι ο ρωσικός στρατός πετυχαίνει τους στόχους του και δε θα σταματήσει αν δεν καταληφθεί όλη η ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι σκοπός του είναι ο ρωσικός στρατός να καταλάβει εξ ολοκλήρου το Ντονμπάς —την ανατολική Ουκρανία—, σχεδόν έξι μήνες αφού διέταξε αυτή που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και η Δύση και το Κίεβο απρόκλητο πόλεμο.

Ο ένοικος του Κρεμλίνου διαβεβαίωσε απευθυνόμενος σε προσκεκλημένους σε έκθεση όπλων κοντά στη Μόσχα ότι ο ρωσικός στρατός επιτυγχάνει τους στόχους που ορίστηκαν στις λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Την ώρα που το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου και αιματηρή πολιτική επιβολής κατοχής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε για ακόμη μια φορά πως «η γη του Ντονμπάς απελευθερώνεται βήμα-βήμα» από τους ουκρανούς εθνικιστές.

Ο κ. Πούτιν αναγνώρισε τις δύο ουκρανικές περιφέρειες Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ ως ανεξάρτητα κράτη τον Φεβρουάριο, αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή, και κατόπιν εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Στην έκθεση επιδείχθηκαν διάφορα ρωσικά όπλα, ιδίως άρματα μάχης και πύραυλοι. Ο ρώσος πρόεδρος εξήρε το έργο της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, διαβεβαιώνοντας πως εξοπλίζει τον στρατό της χώρας του με «σύγχρονα όπλα που σήμερα χρησιμοποιούνται για τη νίκη».

Απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους από περίπου 70 χώρες, σύμφωνα με τους οργανωτές της έκθεσης, τόνισε ακόμη πως η Ρωσία έχει εταίρους σε αρκετές ηπείρους που δείχνουν θάρρος και δεν υποκύπτουν στις ΗΠΑ.

Από τη δική της πλευρά, η ρωσική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport διαβεβαίωσε ότι οι δυτικές κυρώσεις δεν επηρεάζουν τις πωλήσεις στο εξωτερικό. Ως τα τέλη του 2023, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Αλεξάντερ Μιχέγεφ, η Ινδία θα παραλάβει πέντε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400, βάσει της σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα στο Νέο Δελχί και τη Μόσχα.

Ωστόσο ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας, ο Ντμίτρι Σουγκάεφ, αναγνώρισε πως υπάρχουν ορισμένα προβλήματα «που συνδέονται με τις πολιτικές εξελίξεις».

