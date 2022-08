Αθλητικά

Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας: Νέα γκέλα για τους “κόκκινους”

Δεύτερη αποτυχία σε ισάριθμες αναμετρήσεις για την ομάδα του Κλοπ, που με το καλημέρα έχει μείνει στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεύτερη βαθμολογική απώλεια σε ισάριθμα ματς της Premier League για τη Λίβερπουλ, που νωρίς-νωρίς μένει στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι (αλλά και την Αρσεναλ). Οι «ρεντς» παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στην Κρίσταλ Πάλας, αν και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που ισοφάρισε αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι δεν αξιοποίησαν τις -όχι πολλές- ευκαιρίες που δημιούργησαν και είδαν τον Ζαχά σε μία αντεπίθεση στο 32΄ να ανοίγει το σκορ. Στο 57΄ ο Ντάρβιν Νούνιες, στην παρθενική του εμφάνιση στο «Ανφιλντ», δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον Γιοακίμ Άντερσεν και αντέδρασε με... κουτουλιά στον Δανό αμυντικό, αντικρύζοντας την κόκκινη κάρτα.

Παραταύτα, ένα εντυπωσιακό σόλο και σουτ του Λουίς Ντίας στο 61΄ έφερε το ματς στα ίσια. Η Λίβερπουλ έψαξε την ανατροπή, ο Κλοπ προχώρησε σε αλλαγές, με τον Κώστα Τσιμίκα να περνά στο ματς αντί του Ρόμπερτσον στο 63΄, αλλά το γκολ δεν ήρθε, καθώς τα επικίνδυνα σουτ των Σαλάχ και Καρβάλιο δεν βρήκαν στόχο. Από την άλλη, η Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσε να πάρει το «τρίποντο», όμως στην κοντινή προβολή του Ζαχά στο 78΄, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Άλισον και έφυγε άουτ.

