Σαρωνικός: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

Η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 55-60 ετών η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε σε περιοχή δυτικά της νησίδας του Αγίου Γεωργίου Σαρωνικού.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λαυρίου και μετέβη στην περιοχή περιπολικό όπου εντόπισε και περισυνέλλεξε την σορό σε κατάσταση σήψης, ηλικίας περίπου 55-60 ετών, ύψους περίπου 1,65μ και κανονικής σωματικής διάπλασης.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Αθηνών για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργείται προανάκριση, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

