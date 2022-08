Κοινωνία

Άλιμος: Νεαρός επιχείρησε να ασελγήσει σε ηλικιωμένη και να τη ληστέψει

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια 75χρονη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου. Πώς κατάφερε να ξεφύγει.



Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια 75χρονη γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου, καθώς ένας 20χρονος επιχείρησε να ασελγήσει επάνω της και να την ληστέψει.

Ο 20χρονος αρχικά κατάφερε να εγκλωβίσει την 75χρονη σε ένα στενάκι στην περιοχή του Αλίμου. Στη συνέχεια επιχείρησε να τη ληστέψει και να ασελγήσει επάνω της.

Η τρομοκρατημένη γυναίκα έβαλε τις φωνές και ευτυχώς έγινε αντιληπτή από τους περίοικους, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες, οδηγώντας τον στη Δικαιοσύνη.

πηγή: ΕΡΤ

