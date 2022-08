Κοινωνία

Εισβολή στο Εφετείο – δικηγόρος δράστη: Νόμιμα τα χρήματα που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δικηγόρος του 34χρονου για την προέλευση του 1,5 εκ. ευρώ. Σήμερα η απολογία του, ενδεχομένως και μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Ο συνήγορος του 34χρονου που εισέβαλλε στο Εφετείο με το αυτοκίνητο του, Αλ. Παπαϊωαννίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και υποστήριξε ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την χρόνια χρήση ναρκωτικών που έκανε και για το λόγο αυτό μετά τη σύλληψη του μπήκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σε ότι αφορά τα ευρήματα των ναρκωτικών και των χρημάτων που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του δράστη, ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε πως σχετικά με τα ναρκωτικά δεν υπάρχει καμιά σκιά και έχει εξηγηθεί πλήρως η προέλευση τους.

Το επίμαχο είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του και τα οποία είναι περίπου 1,5 εκ. ευρώ και τα οποία σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου προέρχονται όλα από νόμιμες πηγές και γι΄ αυτό συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά προκειμένου να παρουσιαστούν στις Αρχές.

Η απολογία του 34χρονου θα γίνει σήμερα, είτε παίρνοντας εξιτήριο και πηγαίνοντας στον ανακριτή στις 12 το μεσημέρι, είτε μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Ζελένσκι: Ο κίνδυνος της Ζαπορίζια απειλεί όλη την Ευρώπη

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο