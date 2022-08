Κόσμος

Τουρκμενιστάν: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή πήγε σε κέντρο αισθητικής

Στο σοκαριστικό βίντεο ο άνδρας φαίνεται να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές τη σύζυγό του μπροστά σε άλλες γυναίκες.



Αποτροπιασμό προκαλεί ένα περιστατικό ωμής βίας με θύμα μια γυναίκα στο Τουρκμενιστάν, η οποία ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της επειδή πήγε σε κέντρο αισθητικής.

Στο κράτος με το αυταρχικό καθεστώς όπου υπάρχει καταπίεση των γυναικών,επιβάλλονται πρόστιμα στους συζύγους τους εάν υποβληθούν σε ορισμένες θεραπείες ομορφιάς ή καλλυντικών.

Από τον Απρίλιο, η αστυνομία έχει συλλάβει δεκάδες γυναίκες στο δρόμο επειδή φορούσαν ψεύτικα νύχια και βλεφαρίδες ή άλλα αξεσουάρ ομορφιάς. Η αστυνομία αναζητά επίσης γυναίκες που πιστεύει ότι μπορεί να είχαν κάνει επέμβαση στα χείλια ή άλλου είδους.

Σε αυτό το κλίμα, φαίνεται ο άνδρας στο σοκαριστικό βίντεο να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές τη σύζυγό του μπροστά σε άλλες γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούν να αποτρέψουν την επίθεσή του.

