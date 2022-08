Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάλεσε την Ομάδα Διάσωσης και Προστασίας των Ζώων, που κατάφερε με μεγάλη δυσκολία να το απεγκλωβίσει.

Ένα φίδι «Έφιος» ενός μέτρου βρέθηκε καλά κρυμμένο πάνω από το ντεπόζιτο της βενζίνης σε αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο σε εταιρεία που εδρεύει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Ο οδηγός του οχήματος κάλεσε την Ομάδα Διάσωσης και Προστασίας των Ζώων ώστε να απεγκλωβιστεί το φίδι.

Όπως αναφέρει η Ομάδα σε ανάρτησή της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η κρυψώνα του φιδιού ήταν πολύ καλή και δυσχέραινε την επέμβασή τους.

Έτσι αποφασίστηκε ότι το όχημα για να απεγκλωβιστεί το φίδι θα έπρεπε να σηκωθεί σε ράμπα και μετά από πολύωρη προσπάθεια των εθελοντών η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Το ζώο έπειτα επανατοποθετήθηκε στη φύση.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Ζελένσκι: Ο κίνδυνος της Ζαπορίζια απειλεί όλη την Ευρώπη

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο