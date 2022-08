Κοινωνία

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Σήμερα η απολογία του 50χρονου

Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει την πρόθεση του να βοηθήσει έμπρακτα στην αποκατάσταση της υγείας της πρώην συζύγου του.

Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ενώπιων της ανακρίτριας και της εισαγγελέως του πρωτοδικείου Καλαμάτας, ο 50χρονος, καθ’ ομολογίαν δράστης, της επίθεσης με καυστικό υγρό, απέναντι στην πρώην σύζυγο του, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στην Ανάληψη του Δήμου Μεσσήνης.

Ο 50χρονος το περασμένο Σάββατο (13/8), ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για την απολογία του, λόγω του μεγάλου όγκου της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί απ’ τις αρχές. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του Αθ. Ηλιόπουλου, ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την πρόθεση του να βοηθήσει έμπρακτα στην αποκατάσταση της υγείας της πρώην συζύγου του.

Την ίδια στιγμή η 49χρονη παραμένει για νοσηλεία στην οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου η κατάσταση στο μάτι της παρουσιάζει μικρά σημάδια βελτίωσης, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη απ’ τους θεράποντες ιατρούς και συνεχίζει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκαύματος στο δεξί της μάτι.

