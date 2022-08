Οικονομία

Ουκρανία - σιτηρά: Αναχώρησε το πρώτο πλοίο για την Αφρική

Οι προμήθειες αυτές, προορίζονται για την Αιθιοπία. Πόσους τόνους σιτηρά μεταφέρει.

Το Brave Commander, το πρώτο πλοίο με σιτηρά για την Αφρική που εκμισθώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Πιβντέβνι της Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία του Refinitiv Eikon.

Οι εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία είχαν σταματήσει μετά την εισβολή στη χώρα της Ρωσίας και το κλείσιμο των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν παγκοσμίως οι τιμές των τροφίμων και να δημιουργηθεί ανησυχία για το ενδεχόμενο ελλείψεων στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΗΕ και η Τουρκία μεσολάβησαν για την επίτευξη συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ξαναρχίσει να εξάγει σιτηρά μέσω των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα, παρά τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το Brave Commander, το οποίο μεταφέρει 23.000 τόνους σιτηρά, αναχώρησε για το λιμάνι του Τζιμπουτί, ενώ οι προμήθειες προορίζονται για την Αιθιοπία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

«Το υπουργείο και ο ΟΗΕ εργάζονται για την εξεύρεση τρόπων ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα τροφίμων για τους κοινωνικά ευαίσθητους τομείς του αφρικανικού λαού», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Μέχρι στιγμής 17 πλοία έχουν αναχωρήσει από ουκρανικά λιμάνια μεταφέροντας περισσότερους από 475.000 τόνους γεωργικών προϊόντων.

Νωρίτερα το κοινό συντονιστικό κέντρο, που έχουν συστήσει η Ρωσία, η Ουκρανία και τη Τουρκία σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και έχει την έδρα του στην Κωνσταντινούπολη, είχε ανακοινώσει ότι έχει εγκρίνει τον απόπλου του Brave Commander.

Τα πλοία και τα φορτία τους επιθεωρούνται προτού περάσουν από το στενό του Βοσπόρου.

Από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι πέντε πλοία έχουν αναχωρήσει από ουκρανικά λιμάνια μεταφέροντας σιτηρά και καλαμπόκι, τρία από το λιμάνι του Χορνομόρσκ και δύο από Πιβντέβνι.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι τέσσερα άλλα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία θα επιθεωρηθούν σήμερα από το κοινό συντονιστικό κέντρο.

