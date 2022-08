Οικονομία

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν βιολογικά προϊόντα σε ΑμεΑ

Μέχρι πότε μπορεί να δηλωθεί συμμετοχή και σε ποιους θα δοθεί προτεραιότητα.

Βιολογικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε οικονομικά ευάλωτους ΑμεΑ ,θα διανείμει ο δήμος Αθηναίων μέσω πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου , σε πρώτη φάση στο πρόγραμμα διανομής αυτών των πακέτων θα ενταχθούν εκατό άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες με κάθε είδους αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και είδους (κινητική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή άλλη) μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως στις 5μμ της Παρασκευής 19 Αυγούστου.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερέστερη οικονομικά θέση. Οι διανομές είναι τρεις και θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 30 Σεπτεμβρίου καθώς και στις 15 Οκτωβρίου.

Σε δήλωση του , ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, χαρακτήρισε πρωτοποριακό αυτό το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα διότι δίνει την ευκαιρία στους πιο αδύναμους από τους ευάλωτους να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική διατροφή.

Στο δήμο Αθηναίων υπογράμμισε «αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, χρηματοδοτικό εργαλείο, εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να στηρίξουμε όσους έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Με ειδική μέριμνα στα άτομα με αναπηρία. Η κοινωνία μας, πάει μπροστά, όταν όλοι προχωράμε μαζί, ισότιμα».

