Απόπειρα αρπαγής 2χρονου παιδιού στο κέντρο της Αθήνας

Άγνωστη γυναίκα προσπάθησε να το αρπάξει ενώ η θεία του το έβαζε στο αυτοκίνητο. Τι ακριβώς συνέβη.

Απόπειρα αρπαγής βρέφους στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μεϊντάνη στο Κουκάκι, καταγγέλλει 38χρονη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια άγνωστη γυναίκα, προσπάθησε να αρπάξει το δίχρονο παιδί από τη θεία του, τη στιγμή που το έβαζε στο αυτοκίνητο. Εκείνη έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραπεί σε φυγή.

Η καταγγελία έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. To συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή, αλλά έγινε γνωστό σήμερα.

πηγή: ΣΚΑΙ

