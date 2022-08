Κόσμος

Πυρκαγιά στην Πορτογαλία: Αναζωπύρωση στον εθνικό δρυμό

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες.



Η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα στην Πορτογαλία, και η οποία είχε τεθεί υπό έλεγχο την προηγούμενη εβδομάδα, αναζωπυρώθηκε

Αφού τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες. Πολλά χωριά της περιοχής έχουν εκκενωθεί προληπτικά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, τη χειρότερη που έχει σημειωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Πορτογαλία, έχουν καεί 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία, των πορτογαλικών αρχών.

Η πυρκαγιά αυτή, που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στα περίχωρα της Κοβίλχα στην κεντρική Πορτογαλία, έχει καταστρέψει μοναδικά δάση αυτού του παγκόσμιου γεωπάρκου αναγνωρισμένου από την Unesco που βρίσκεται στην καρδιά του ορεινού όγκου της Σέρα ντα Εστρέλα.

Την ώρα που η ηγεσία της πολιτικής προστασίας δέχεται επικρίσεις για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ο υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας Ζοζέ Λουίς Καρνέιρο δεσμεύθηκε χθες Δευτέρα να διεξαχθεί έρευνα «για τα δομικά αίτια» και «τη μέθοδο αντιμετώπισης» των πυρκαγιών «μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά της Σέρα ντα Εστρέλα».

Η Πορτογαλία, που ζει φέτος μια πρωτόγνωρη ξηρασία, είχε επίσης τον θερμότερο Ιούλιο των τελευταίων σχεδόν 100 χρόνων. Από την αρχή της χρονιάς, σχεδόν 800.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, ο βαρύτερος απολογισμός μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017 που άφησαν πίσω τους σχεδόν 100 νεκρούς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την προστασία της φύσης και των δασών.

