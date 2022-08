Αθλητικά

Στίβος - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: “Χρυσή” η Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγραψε ιστορία η 38χρονη αθλήτρια.

Πρωταθλήτρια ευρώπης στα 35 χλμ. βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Η 38χρονη πρωταθλήτρια έγινε πρωταθλήτρια πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο.

Tερμάτισε κρατώντας την ελληνική σημαία, καλύπτοντας την απόσταση σε δύο ώρες και 47 λεπτά.

Η πρωταθλήτρια, είχε... προειδοποιήσει για την εξαιρετική της κατάσταση, τον προηγούμενο μήνα, καθώς τερμάτισε 4η στην ίδια απόσταση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο