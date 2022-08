Κοινωνία

Εισβολή στο Εφετείο: Απολογείται ο πρώην παίκτης ριάλιτι

Τι αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του.

Το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων πέρασε λίγο μετά τις 11:30 της Τρίτης ο 34χρονος πρώην παίκτης reality, που εισέβαλε το Σάββατο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο Εφετείο Αθηνών.

Οι αρχές ευελπιστούν με την απολογία του να ρίξει φως στην προέλευση των 1,5 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν μέσα στο SUV του αλλά και των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στο σπίτι του.

Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς "έπρεπε να παραδοθώ γιατί έχω κάνει πολλά", ενώ τις προηγούμενες ώρες εισήχθη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί.

Ο συνήγορος του 34χρονου που εισέβαλλε στο Εφετείο με το αυτοκίνητο του, Αλ. Παπαϊωαννίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και υποστήριξε ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την χρόνια χρήση ναρκωτικών που έκανε και για το λόγο αυτό μετά τη σύλληψη του μπήκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σε ότι αφορά τα ευρήματα των ναρκωτικών και των χρημάτων ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε πως σχετικά με τα ναρκωτικά δεν υπάρχει καμιά σκιά και έχει εξηγηθεί πλήρως η προέλευση τους. που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του δράστη,είπε πως σχετικά με τα ναρκωτικά δεν υπάρχει καμιά σκιά και έχει εξηγηθεί πλήρως η προέλευση τους.

Το επίμαχο είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του και τα οποία είναι περίπου 1,5 εκ. ευρώ και τα οποία σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου προέρχονται όλα από νόμιμες πηγές και γι΄ αυτό συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά προκειμένου να παρουσιαστούν στις Αρχές.

