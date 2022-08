Κόσμος

Ζαπορίζια: Επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι εντός της ημέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια "καταστροφή" στον σταθμό θα απειλούσε ολόκληρη την Ευρώπη, προειδοποίησε χθες, Δευτέρα, ο Ζελένσκι. Τι θα συζητήσουν οι δύο άνδρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων στη νότια Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες θα επικοινωνήσουν "κυρίως για να μιλήσουν για την κατάσταση γύρω από τον σταθμό της Ζαπορίζια", ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο σταθμός αυτός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, τέθηκε υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων στις αρχές Μαρτίου, στις αρχές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Από τα τέλη Ιουλίου, έχουν αναφερθεί πολλά πλήγματα του πυροβολικού στο εργοστάσιο αυτό, για τα οποία αλληλοκατηγορούνται τα εμπόλεμα μέρη, εγείροντας ανησυχίες πως μπορεί να προκληθεί πυρηνική καταστροφή. Το ζήτημα συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μια "καταστροφή" στον σταθμό θα απειλούσε ολόκληρη την Ευρώπη, προειδοποίησε χθες, Δευτέρα, ο Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό ότι "βομβαρδίζει κοντινές πόλεις και κοινότητες" από τον πυρηνικό σταθμό.

Η πιο πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες ήταν την 1η Αυγούστου.

Ο Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές από τις 29 Ιουλίου, είχε εκφράσει τότε την ικανοποίησή του για την επανάληψη των θαλάσσιων μεταφορών σιτηρών από τη νότια Ουκρανία, οι οποίες είχαν αποκλειστεί λόγω της ρωσικής επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή στο Εφετείο: Απολογείται ο πρώην παίκτης ριάλιτι

Κρήτη: Μια σύλληψη για το διπλό μαχαίρωμα

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)