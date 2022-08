Κοινωνία

Εισβολή στο Εφετείο: Προφυλακιστέος ο πρώην παίκτης reality

Δεν έπεισε τον ανακριτή ο 34χρονος. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε ο 34χρονος πρώην παίκτης reality που εισέβαλε με αυτοκίνητο στο Εφετείο Αθηνών το πρωί του Σαββάτου.

Ο 34χρονος ολοκλήρωσε λίγο πριν τις 13:30 την απολογία του στον ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος, μέσω του λακωνικού υπομνήματος, αναφέρθηκε στα γεγονότα του Εφετείου, ζητώντας να μην προφυλακιστεί και να υποβληθεί σε ψυχιατρική γνωμάτευση.

Ο συνήγορος του 34χρονου που εισέβαλλε στο Εφετείο με το αυτοκίνητο του, Αλ. Παπαϊωαννίδης, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» και υποστήριξε ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την χρόνια χρήση ναρκωτικών που έκανε και για το λόγο αυτό μετά τη σύλληψη του μπήκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σε ότι αφορά τα ευρήματα των ναρκωτικών και των χρημάτων που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του δράστη, ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε πως σχετικά με τα ναρκωτικά δεν υπάρχει καμιά σκιά και έχει εξηγηθεί πλήρως η προέλευση τους.

Το επίμαχο είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του και τα οποία είναι περίπου 1,5 εκ. ευρώ και τα οποία σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου προέρχονται όλα από νόμιμες πηγές και γι΄ αυτό συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά προκειμένου να παρουσιαστούν στις Αρχές.

