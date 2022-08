Κοινωνία

Κρήτη: “Με κάλεσε σπίτι του για καφέ και προσπάθησε να με βιάσει”

Θύελλα από την καταγγελία γυναίκας. Τι αναφέρει για το περιστατικό η 38χρονη.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 38χρονη καθώς όπως καταγγέλλει έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από έναν φίλο της. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμονές του Δεκαπενταύγουστου ένας 45χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, κάλεσε στο σπίτι του την 38χρονη για να πιουν ένα καφέ.

Η 38χρονη πήγε στις 09.00 το πρωί στο σπίτι του στην Αμμουδάρα, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται να πήραν άγριες διαστάσεις. Όπως αναφέρει η καταγγελία, ο 45χρονος κάποια στιγμή την έριξε με βία προς το κρεβάτι του και την έπιασε από το λαιμό ενώ επιχείρησε να την βιάσει.

Εκείνη, ευτυχώς, κατάφερε και ξέφυγε από τα χέρια του γλιτώνοντας τα χειρότερα ενώ πήγε στην αστυνομία και τον κατήγγειλε. Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 45χρονο ο οποίος – όπως διαπιστώθηκε – βρίσκεται παράνομα στη χώρα.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη – κακουργηματικού βαθμού – για απόπειρα βιασμού. Στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ωστόσο – όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ζήτησε και έλαβε προθεσμία κι έτσι αναμένεται αν απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

