S-400: Ρωσία και Τουρκία συμφώνησαν για νέα παρτιδα

Περισσότερους πυραύλους S-400 ζητά να ενισχύσει την αεράμυνά της η Τουρκία, με δεύτερη παρτίδα από τη Ρωσία.

Ρωσία και Τουρκία υπέγραψαν συμβόλαιο για την αποστολή στην Αγκυρα της δεύτερης συστοιχίας αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικής συνεργασίας.

Ένα ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν μια σύμβαση για την αποστολή στην Άγκυρα μιας δεύτερης συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος S-400, ωστόσο ένας Τούρκος αξιωματούχος του αμυντικού τομέα αμφισβήτησε αμέσως την πληροφορία αυτήν.

Το πρακτορείο TASS επικαλέστηκε τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικής συνεργασίας της Ρωσίας, τον Ντμίτρι Σουγκάγιεφ, ο οποίος φέρεται να δήλωσε: «Θέλω να σημειώσω ότι η σχετική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί. Περιλαμβάνει την τοπικοποίηση της παραγωγής ορισμένων εξαρτημάτων του συστήματος».

Η αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία το 2020 εξόργισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχο της χώρας στο ΝΑΤΟ, που επέβαλαν κυρώσεις στην Άγκυρα.

Ένας Τούρκος αξιωματούχος είπε ωστόσο σήμερα ότι «δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες».

«Η αρχική σύμβαση που υπογράφηκε με τη Ρωσία για την αγορά των S-400 περιελάμβανε ήδη δύο παρτίδες. Η αγορά της δεύτερης παρτίδας περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό και τη σχετική σύμβαση», είπε ο αξιωματούχος αυτός. «Ως εκ τούτου, δεν έχουμε συγκεκριμένες εξελίξεις άξιες αναφοράς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Οποιαδήποτε νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας θα προκαλούσε σοβαρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο που προσπαθεί να απομονώσει τη Μόσχα και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ενότητα του ΝΑΤΟ απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Τουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν μια πρώτη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2017 για την παράδοση ρωσικών συστοιχιών πυραύλων εδάφους-αέρος S-400, αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι πρώτες παραδόσεις του συστήματος έγιναν τον Ιούλιο του 2019. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας τον Δεκέμβριο του 2020 και απομάκρυναν την Άγκυρα από το πρόγραμμα παραγωγής και αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35.?

