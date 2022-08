Κοινωνία

Φωτιές σε Πρέβεζα και Τρίπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν επίγεια και από αέρος για την οριοθλετηση των πυρκαγιών.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στα Φλάμπουρα Πρέβεζας.

Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 6 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν δυο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Ευτυχώς, χάρη στην μεγάλη κινητοποίηση, το μέτωπο περιορίστηκε σύντομα..

Στην #πυρκαγιά στα Φλάμπουρα #Πρέβεζα επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2022

Στην Τρίπολη, στην κοινότητα Τσελεπάκος, ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης καίγοντας χορτολιβαδική έκταση, αλλά και καλλιέργειες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ επιχείρησαν και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσελεπάκος #Τρίπολη.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός 2022: Υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 5,1 δις στο 7μηνο

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο