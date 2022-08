Υγεία - Περιβάλλον

Ψέριμος: Λιμενικοί "άνοιξαν δρόμο" σε άνδρα με έμφραγμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η προσπάθεια των ανδρών να διακομισθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο που βρίσκεται στην Κάλυμνο.

Με τη βοήθεια του Λιμενικού, διακομίστηκε ένας άνδρας, από την Ψέριμο στην Κάλυμνο, καθώς χρειάστηκε νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 73χρονος απόδημος Καλύμνιος που έκανε διακοπές στην Ψέριμο αισθάνθηκε αδιαθεσία.Εξετάστηκε από τον οπλίτη ιατρό του Περιφερειακού ιατρείου Ψερίμου, που έκρινε ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο Νοσοκομείο Καλύμνου, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Ο 73χρονος στις 12.30 το μεσημέρι μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος από Ψέριμο στο λιμάνι Καλύμνου, που ήδη τον ανέμενε όχημα του ΕΚΑΒ.

Στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου που επέβαιναν σε μηχανή, άνοιξαν δρόμο για το ασθενοφόρο για να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή στο Νοσοκομείο Καλύμνου όπου διαπιστώθηκε ότι ο 73χρονος είχε υποστεί έμφραγμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο