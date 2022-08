Πολιτική

Έβρος: “Οι Τούρκοι μας έστειλαν στην νησίδα”, λένε οι διασωθέντες

Τι αναφέρουν κύκλοι του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τους δεκάδες παράτυπους μετανάστες που διασώθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές. Τι δήλωσε από τον Έβρο ο Νότης Μηταράκης.

Η τουρκική στρατοχωροφυλακή οργανώνει την προώθηση των παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ έστειλε στη νησίδα του Έβρου και τους 38 που διασώθηκαν χθες, δίνοντάς τους συμβουλές να επικοινωνήσουν με ΜΚΟ και ανθρωπιστικές οργανώσεις και διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα τούς σώσει, όπως ισχυρίστηκαν οι ίδιοι κατά την προανάκριση που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία. Αυτό αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά πώς εξελίχτηκε η υπόθεση από την ώρα της μετακίνησης των μεταναστών από την νησίδα του Έβρου, μέχρι τη στιγμή του εντοπισμού και της διάσωσής τους στο ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη πίεση στα σύνορα, ενώ δίνουν πληροφορίες για την αντιμετώπιση από πλευράς τουρκικών αρχών της ομάδας των μεταναστών, που έγιναν διεθνές θέμα τις τελευταίες μέρες, όπως προκύπτει πάντα από τις περιγραφές και αφηγήσεις των ιδίων.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη διαδικασία της διάσωσης των 38, το υπουργείο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

* Εχθές 15.08.2022 και περί ώρα 14.00, έγιναν αναρτήσεις από διάφορα άτομα, σε social media πως η ομάδα των άτυπων μεταναστών που φερόταν να είναι επί μία εβδομάδα εγκλωβισμένοι σε νησίδα του Έβρου που βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, έφτασαν στις όχθες του ποταμού από την πλευρά της ελληνικής επικράτειας. Αυτό φαίνεται και σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media για το θέμα Από την ανάρτηση προκύπτει ότι τα άτομα είχαν μετακινηθεί από περιοχή εκτός των ελληνικών συνόρων και «τώρα βρίσκονται σε 100% ελληνικό έδαφος. Διέσχισαν τον ποταμό και βρίσκονται στις όχθες της ελληνικής πλευράς».

* Επιπλέον, από τα ίχνη των metadata των κινητών τους, όπως προέκυπτε από τις συγκεκριμένες αναρτήσεις, φαινόταν πως βρίσκονταν στις ελληνικές όχθες και κατευθύνονταν προς τα βόρεια. Αμέσως, η ΕΛ.ΑΣ., ο ελληνικός στρατός και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να τους αναζητήσουν στο σημείο.

* Όμως, η ομάδα των 38 άτυπων μεταναστών βρισκόταν σε απόσταση περί τα 4 χιλιόμετρα νότια, πλησίον του χωριού Λάβαρα. Εντοπίστηκαν από drone και ώρα 17.15, μαζί με τη λέμβο που χρησιμοποίησαν για τη μετακίνησή τους, την οποία δεν γνωρίζουμε πως βρέθηκε στην κατοχή τους.

* Στο σημείο που εντοπίστηκαν, η βλάστηση είναι ιδιαίτερα πυκνή και για το λόγο αυτό οργανώθηκε χερσαία επιχείρηση έρευνας. Στις 18.30 τα άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου

Από τους ίδιους κύκλους του υπουργείου τονίζεται ότι κανείς από τους 38 εντοπισθέντες δεν διέτρεχε κίνδυνο ζωής και απομακρύνθηκαν όλοι από το σημείο με τη βοήθεια των αστυνομικών. Κλήθηκε ταυτόχρονα σταθμός του ΕΚΑΒ και παρέλαβε προληπτικά μια εγκυμονούσα γυναίκα προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν παιδί το οποίο φερόταν να έχει τσιμπηθεί από σκορπιό, σύμφωνα με αναρτήσεις που έγιναν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορα άτομα. Κανένα από τα παιδιά που εντοπίστηκαν δεν έχριζε ανάγκης νοσηλείας ή παροχής πρώτων βοηθειών, ούτε κάποιο από αυτά είχε συμπτώματα πυρετού και μεταφέρθηκαν όλα, μαζί με τους γονείς τους, σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Τι λένε οι μετανάστες για την περιπέτειά τους

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές του υπουργείου, οι ίδιοι οι παράτυποι μετανάστες, κατά την προανάκριση, υποστήριξαν πως ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας και συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές και αρνούμενοι να επιστρέψουν στη Συρία, μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στην Αδριανούπολη, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, βρίσκονται εκατοντάδες άλλοι μετανάστες. Ισχυρίζονται επίσης ότι πριν από 2 εβδομάδες, η στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας τούς μετέφερε με μικρά βανάκια μέχρι την τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου. Εκεί βρίσκονταν κάποιοι αραβόφωνες - πιθανώς λαθροδιακινητές- τους έβαλαν σε φουσκωτές λέμβους και τους μετέφεραν σε νησίδα του ποταμού. Από τους ισχυρισμούς τους προκύπτει ότι η διαδικασία μετακίνησης προς την Ελλάδα διοργανώνεται και εκτελείται από την τουρκική στρατοχωροφυλακή. Μάλιστα, όπως είπαν, δέχθηκαν συμβουλές να επικοινωνήσουν με ΜΚΟ και ανθρωπιστικές οργανώσεις και έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα τους σώσει.

Επίσκεψη Μηταράκη στον Έβρο

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου στον Έβρο όπου βρίσκονται οι 37 μετανάστες που περισυνελέγησαν χθες.

Ο κ. Μηταράκης μετά το πέρας της επίσκεψής του σημείωσε πως πρόκειται για μία ομάδα 38 μεταναστών, 35 Σύριοι και 3 Παλαιστίνιοι, πως είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους και πως μία γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στην συνέχεια ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως από τις καταθέσεις των μεταναστών προκύπτει ότι “ήρθαν από την τουρκική όχθη του ποταμού και σπρώχτηκαν προς τη νησίδα, από τις τουρκικές αρχές. Επισήμως οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν αυτούς τους μετανάστες εντός Τουρκίας, δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το Διεθνές Δίκαιο”.

Τέλος ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως ένα 5χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος. “Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά του”.

Όλη η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

"Βρέθηκε μία ομάδα 38 μεταναστών. 35 Σύριοι και 3 Παλαιστίνιοι που εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος. Κατά δήλωσή τους για πρώτη φορά εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος στις 14/8, κρύφτηκαν για μία ημέρα, μετά έστειλαν το στίγμα τους. Όταν το στίγμα τους βρέθηκε από τις ελληνικές αρχές, αμέσως κινητοποιήθηκαν, βρέθηκε το γκρουπ, μεταφέρθηκε εδώ στο φυλάκιο, παρείχαμε ιατρική περίθαλψη, είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους. Μια γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Χαίρουν καλής κατάστασης υγείας.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό που προκύπτει από τις καταθέσεις τους, είναι ότι ήρθαν από την τουρκική όχθη του ποταμού και σπρώχτηκαν προς τη νησίδα, από τις τουρκικές αρχές. Επισήμως οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν αυτούς τους μετανάστες εντός Τουρκίας, δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το Διεθνές Δίκαιο. Αντίθετα η τουρκική χωροφυλακή τους έφερε στην όχθη του Έβρου και με απειλή χρήσης βίας, τους πίεσε να έρθουν προς την Ελλάδα.

Το τρίτο που θέλω να πω, είναι ότι προκύπτει από τις καταθέσεις, ότι ένα παιδί 5 ετών, έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος και αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο. Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να έρθει να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά του".





