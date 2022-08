Οικονομία

Φυσικό αέριο - Gazprom: αύξηση 60% στις τιμές τον χειμώνα

Οι ήδη φουσκωμένες τιμές θα ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια ανά 1.000 κ.μ., "σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις".

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά επιπλέον 60% για να ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα αυτόν τον χειμώνα, καθώς οι εξαγωγές και η παραγωγή της κρατικής εταιρείας συνεχίζουν να μειώνονται εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων.

Η ροή του φυσικού αερίου από την Ρωσία μειώθηκε φέτος, μετά το κλείσιμο του ενός αγωγού από το Κίεβο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο και μετά την διένεξη που προκλήθηκε σχετικά με τμήματα του εξοπλισμού των αγωγού Nord Stream 1, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

«Οι ευρωπαϊκές τιμές spot έχουν φθάσει τα 4.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, εάν παραμείνει η τάση αυτή, οι τιμές θα ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα», προειδοποιεί η Gazprom.

Η τιμή χονδρικής στη ολλανδική αγορά spot έφθασε την άνοιξη στα 335 ευρώ ανά μεγαβάτ/ώρα (MWh), σε ιστορικό υψηλό. Εκτοτε έπεσε στα 226 ευρώ ανά MWh σήμερα, αλλά παραμένει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, όταν βρισκόταν στα 46 ευρώ ανά MWh.

Το Κίεβο έκλεισε έναν από τους εξαγωγικούς δρόμους της Gazprom προς την Ευρώπη, ενώ η Gazprom μείωσε την ροή στο 20% της δυναμικότητας του αγωγού Nord Stream 1 προς την Γερμανία με την πρόφαση διένεξης σχετικά με τον εξοπλισμό.

Συνολικά, οι εξαγωγές της Gazprom μειώθηκαν κατά 36,2% στα 78,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανάμεσα στη 1η Ιανουαρίου και τις 15 Αυγούστου και η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 13,2% στα 274,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σχέση με το επίπεδο της ίδιας περιόδου πέρυσι, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ρωσικής κρατικής εταιρείας.

Η παραγωγή της Gazprom ήταν μέχρι στιγμής μειωμένη κατά 32,2% τον Αύγουστο, έναντι 35,8% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, δηλώνει ο Evgeniy Suvorov, οικονομολόγος στην CentroCreditBank, στο κανάλι του MMI στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 59% έναντι 58,4% τον περασμένο μήνα.

