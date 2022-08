Υγεία - Περιβάλλον

ΕΛΑΣ: “γέφυρα ζωής” για 6χρονο - μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε

Με την άμεση επέμβασή τους οι αστυνομικοί κατάφεραν να κερδίσουν πολύτιμα λεπτά για τον μικρούλη που είχε εγκεφαλική αιμορραγία.

Γέφυρα ζωής στήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, για να μεταφέρουν ένα 6χρονο αγοράκι στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, από τη Βέροια.

Οι αρχές έλαβαν την κλήση και έτσι αστυνομικοί της ομάδας «ΔΙΑΣ» αλλά και της ομάδας «ΖΗΤΑ», έφτασαν άμεσα στην περιοχή της Σίνδου από όπου και συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το ανήλικο άτομο, ανοίγοντάς του τον δρόμο προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, μέσω των κεντρικών αρτηριών που διέσχισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο ακολουθούσαν και οι γονείς του παιδιού με το ΙΧ όχημά τους.

Το 6χρονο, μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο με εγκεφαλική αιμορραγία.

