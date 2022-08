Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: εκτός Μωραϊτης και Κουζέλογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ημέρα πριν την έναρξη του τουρνουά «Ακρόπολις», ο Ιτούδης ευχαρίστησε για τη συμβολή τους, τους δύο παίκτες.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Δημήτρης Ιτούδης, ενημέρως τους Δημήτρη Μωραϊτη και Γιάννη Κουζέλογλου, πως δεν θα συνεχίσουν στην εθνική ανδρών.

Μία ημέρα πριν την έναρξη του τουρνουά «Ακρόπολις», ο Ιτούδης ευχαρίστησε για τη μέχρι τώρα παρουσία τους στην ομάδα και την ουσιαστική συμβολή που είχαν στη μέχρι τώρα πορεία τους δύο παίκτες, οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν την προετοιμασία. Η εθνική συνεχίζει με 16 παίκτες της την προετοιμασία για το Ευρωμπάσκετ.

Είχαν προηγηθεί οι Γιώργος Τανούλης, Λευτέρης Μαντζούκας, Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο και Όμηρος Νετζήπογλου, οι οποίοι είχαν «κοπεί» από την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην πρεμιέρα του 31ου Τουρνουά «Ακρόπολις», η εθνική αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ αύριο (17/8, 21:00, ΕΡΤ-1) την Πολωνία, ενώ στις 18:00 η Τουρκία θα αγωνιστεί απέναντι στη Γεωργία των Ηλία Ζούρου και Γιώργου Λιμνιάτη στο τεχνικό τιμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Στίβος - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: “Χρυσή” η Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην

Τουρκμενιστάν: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή πήγε σε κέντρο αισθητικής