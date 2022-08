Έβρος - Οικονόμου: Ο Τσίπρας συντάσσεται με όσους θέλουν να κάνουν ζημιά στην Ελλάδα

Σκληρή απάντηση του Μαξίμου στα σχόλια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση της διάσωσης των παράτυπων μεταναστών, που τις προηγούμενες ημέρες, είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα του Έβρου.

Αγριεύει η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε με αφορμή την διάσωση μεταναστών στον Έβρο.

Οι διασωθέντες, κατά δήλωση τους, είχαν παροτρυνθεί από τους Τούρκους να φτάσουν μέχρι την νησίδα του ποταμού στην οποία εγκλωβίστηκαν για ημέρες, πριν μετακινηθούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα Υπ. Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης, εντός της ελληνικής επικράτειας και τύχουν βοήθειας από τις ελληνικές Αρχές.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφερε τα εξής:

«Ψέματα για τις υποκλοπές, μέχρις ότου δεν μπορούσαν πια να διαψεύσουν τα αδιάψευστα. Ψέματα για τους «καταραμένους του Έβρου», που τους δήλωναν ακόμα και σε θεσμικές ενημερώσεις ανύπαρκτους, ενώ αυτοί αργοπέθαιναν για μέρες σε μια νησίδα του ποταμού. Ψέματα ακόμα και για το νεκρό πεντάχρονο παιδί, που άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητο και θάφτηκε από την αβοήθητη μητέρα του. Κυβερνούν με ψέματα, ελεγχόμενη ενημέρωση και παράνομες παρακολουθήσεις. Αλλά τάχα τα σύνορα δεν μπορούσαν να τα «παρακολουθήσουν». Και σήμερα ούτε μια συγγνώμη, καμιά τύψη, καμιά νύξη ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Έχουν ακόμη και οι λέξεις χάσει το νόημα τους».

Με δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σε απάντηση για την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Μαξίμου επιτίθεται στον πρώην Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον πως υιοθετεί ανυπόστατους ισχυρισμούς και συντάσσεται με προπαγανδιστές που θέλουν να προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα

Όλη η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Ο κ. Τσίπρας, σε παραληρηματικό αντιπολιτευτικό μένος, εργαλειοποίει μια τραγωδία για να καταφερθεί σκαιότατα εναντίον των ελληνικών αρχών, το προσωπικό των οποίων αγωνίζεται για την προστασία της Πατρίδας και της ανθρώπινης ζωής, με αυταπάρνηση, ανθρωπιστική ευαισθησία και χωρίς διακρίσεις.

Ο κ. Τσίπρας, χωρίς κανένα στοιχείο και αντίθετα με τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων, στηρίζει τους ανυπόστατους ισχυρισμούς του σε δήθεν δικαιωματιστές και στην προπαγάνδα που διασπείρουν αλλότριες δυνάμεις, οι οποίες προφανώς θέλουν να προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα. Με αυτούς συντάσσεται ο κ. Τσίπρας αδιαφορώντας για την αλήθεια.

Όσο για τη διαφύλαξη και παρακολούθηση των συνόρων, όλοι θυμόμαστε πώς το έκανε, όσο κυβέρνησε, και όλοι φανταζόμαστε πώς θα αντιμετώπιζε την εισβολή το 2020».

Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση του Θεοδωρόπουλου και η απάντηση

Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταφέρεται κατά του Γραμματέα Διασποράς της ΝΔ για την κάτωθι ανάρτηση του στα social media.

The message all members of the Hellenic Diaspora must share: NGOs benefiting largely from migration and leftists activists agenda sponsored by SYRIZA & intl media funded by foreign states (AJ) cooperate in spreading fake news in order to destabilize the Greek government. #εβρος pic.twitter.com/xANDkMHd26