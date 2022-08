Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ο Μιλτος Τεντόγλου "πέταξε" πάνω από τα 8.50 μέτρα και έσπασε το Ευρωπαϊκό ρεκόρ αγώνων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική φορά και μάλιστα με ρεκόρ αγώνων (8.52μ.)!

Το τρομερό παιδί των Γρεβενών, μετά το χρυσό στο Βερολίνο το 2018, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο Μόναχο και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής του μήκους που κατακτά δύο σερί χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό ανοικτού και δεύτερος στον ελληνικό στίβο, αφού μόνο η Κατερίνα Στεφανίδη είχε κατακτήσει μέχρι σήμερα δύο διαδοχικά χρυσά στα Ευρωπαϊκά ανοικτού του 2016 και του 2018.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο έδειξε από νωρίς σήμερα (16/8), στον τελικό του μήκους, πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για να... πετάξει στα 8.52, στο 4ο άλμα του κάνοντας ρεκόρ αγώνων!

Αν και στα προκριματικά, δεν ένιωθε καλά και δεν έπιασε τις επιδόσεις που μπορούσε, στον τελικό ο Μίλτος Τεντόγλου... δεν άφησε περιθώρια για αμφισβήτηση.

Μετά το άκυρο πρώτο άλμα του, επέστρεψε δυναμικά στο δεύτερο. Αν και πάτησε αρκετά πίσω στη βαλβίδα έκανε επίδοση 8.23μ. για ν' ανεβεί στην πρώτη θέση. Και στην 3η προσπάθειά του φάνηκε πως «καθάρισε» το χρυσό μετάλλιο καθώς... πέταξε στα 8.35.

Όμως, φύλαγε το καλύτερο... για την 4η προσπάθειά του. Με άλμα στα 8.52, οκτώ εκατοστά κάτω από το ατομικό ρεκόρ του (8.60μ.) σε ανοικτό στίβο, ασημένιος στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον «έγραψε» με χρυσά γράμματα το όνομά του στον νικητή του αγωνίσματος του άλματος εις μήκος του και στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Τεντόγλου σταμάτησε μετά την 4η προσπάθεια, καθώς δεν ένιωθε απειλή πλέον για το χρυσό μετάλλιο.

Ανατροπή στην κατάταξη

Αν και αρχικά οι διοργανωτές είχαν στη 2η θέση τον Βρετανό Τζέικομπ Φίντσαμ Ντιουκς με 8.06 καλύτερη επίδοση στην 5η του προσπάθεια, εν τέλει αυτή ακυρώθηκε με αποτέλεσμα να μείνει στην 5η θέση με καλύτερη επίδοση τα 7.97.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε με 8.06 ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ (αρχικά ήταν χάλκινος) και το χάλινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Ζιλ Πομερί με επίσης 8.06 (είχε δεύτερη καλύτερη επίδοση ο Σουηδός).

Το μετάλλιο του Τεντόγλου είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που πανηγυρίζουν σήμερα όλοι οι Έλληνες, καθώς το πρωί, πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 35 χλμ. βάδην αναδείχθηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Tερμάτισε, κρατώντας την ελληνική σημαία, καλύπτοντας την απόσταση σε 2 ώρες και 47 λεπτά.

Η πρωταθλήτρια, είχε... προειδοποιήσει για την εξαιρετική της κατάσταση, τον προηγούμενο μήνα, καθώς τερμάτισε 4η στην ίδια απόσταση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν.

