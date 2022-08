Κοινωνία

Ομόνοια: προσπάθησε να βιάσει γυναίκα και να την πετάξει από το μπαλκόνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα βιασμού και αντίσταση κατά της αρχής κατηγορείται ο άνδρας, που φέρεται πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Σοκαριστικές σκηνές παρουσία δεκάδων ατόμων κατεγράφησαν στις 11:50 το πρωί της Τρίτης (16/8) όταν ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών με καταγωγή από τη Συρία, προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα και στην συνέχεια να την ρίξει από μπαλκόνι 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην οδό Σωκράτους στην Ομόνοια.

Σωτήρια για τη ζωή της γυναίκας, στάθηκε η παρέμβαση ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αθηνών, που πρόλαβαν να τη σώσουν πριν η γυναίκα βρεθεί στο κενό.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ περνούσαν από το σημείο όταν διαπίστωσαν πως πλήθος κόσμου παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα κοιτώντας προς τον ουρανό, μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει «θα με πετάξει κάτω».

Σηκώνοντας τα κεφάλια του, είδαν μια γυναίκα στον 4ο όροφο του ξενοδοχείου, γυμνή από την μέση και πάνω να εκλιπαρεί σε βοήθεια. Άμεσα ένας αστυφύλακας ανέβηκε τρέχοντας στο δωμάτιο 402 και ζήτησε από έναν υπάλληλο να του ανοίξει την πόρτα.

Εκεί ο άνδρας της ΔΙ.ΑΣ αντίκρισε τον άνδρα με κατεβασμένο παντελόνι, να κρατάει από τα γόνατα την γυναίκα που ήταν γυμνή από την μέση και κάτω.

Με αυτοθυσία ο αστυνομικό, σύμφωνα με το L&O, έτρεξε προς το μέρος της και την τράβηξε στο εσωτερικό του δωματίου, ενώ μαζί με έναν συνάδελφό του της ΔΙ.ΑΣ ο αστυφύλακας κατάφερε να ακινητοποιήσει τον άνδρα ο οποίος προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Όταν η γυναίκα κατάφερε να συνέλθει από το σοκ, ανέφερε στους αστυνομικούς πως γνώριζε τον άνδρα και τον είχε επισκεφθεί για να πιουν καφέ.

Στη συνέχεια, ανέφερε η γυναίκα, εκείνος κλείδωσε την πόρτα και προσπάθησε να την βιάσει. Εκείνη έτρεξε προς το παράθυρο για να ζητήσει βοήθεια και τότε εκείνος την έσπρωξε στο παράθυρο, την έγδυσε και της φώναζε πως θα την πετάξει στο κενό.

Ο δράστης με τα αρχικά B.K οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας Ομονοίας.

Η γυναίκα ευχαρίστησε τους άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αθηνών, καθώς αν δεν περνούσαν από το σημείο την επίμαχη στιγμή, θεωρεί πως ο άνδρας θα την έριχνε από τον 4ο όροφο.

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ: “Συγγνώμη” στην Ινδιάνα που έστειλε ο Μάρλον Μπράντο στην απονομή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Έβρος: “Οι Τούρκοι μας έστειλαν στην νησίδα”, λένε οι διασωθέντες