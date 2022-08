Κόσμος

Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι - Ερντογάν με Γκουτέρες

Που και πότε αναμένεται να γινει η τριμερής συνάντηση. Τι ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα ταξιδέψει την Πέμπτη στην Ουκρανία, όπου θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γενικός γραμματέας θα βρίσκεται την Πέμπτη στο Λβιβ για να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ουκρανό ηγέτη», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα ταξιδέψει στην Οδησσό την Παρασκευή και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Τουρκία.

Κυρίαρχο θέμα στην τριμερή αναμένεται να είναι οι εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας που ξανάρχισαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ συμπλήρωσε ότι ο Γκουτέρες θα συζητήσει επίσης με τον Ζελένσκι για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια και την προοπτική εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά την άρση του ρωσικού αποκλεισμού τριών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα, κατέστη δυνατή η εξαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σιτηρών από την Ουκρανία. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει τονίσει πως η συμφωνία αμβλύνει την επιδεινούμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Το Σάββατο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα επισκεφθεί το Κοινό Συντονιστικό Κέντρο στην Κωνσταντινούπολη - το οποίο απαρτίζεται από αξιωματούχους της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών, που επιβλέπουν τις εξαγωγές σιτηρών και λιπασμάτων.

