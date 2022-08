Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Έναρξη στις 20 Νοεμβρίου - Αλλαγές στο πρόγραμμα

Μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης της διοργάνωσης, επιφέροντας αλλαγές και στο πρόγραμμα των αγώνων. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει αποκλειστικά στην Ελλάδα, την σπουδαία αθλητική γιορτή.

Σύμφωνα με απόφαση της FIFA, ο εναρκτήριος αγώνας Κατάρ-Ισημερινός, καθώς και η φαντασμαγορική τελετή έναρξης που θα προηγηθεί του αγώνα, θα διεξαχθούν μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 18:00, ώστε να τηρηθεί η παράδοση που θέλει τη διοργανώτρια χώρα να δίνει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.

Ο αγώνας Σενεγάλη-Ολλανδία που ήταν προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 21/11 στις 12:00 μεταφέρθηκε στις 18:00 την ίδια ημέρα, στη θέση του Κατάρ-Ισημερινός. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί μέσα σε 11 ημέρες και θα περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες καθημερινά, εξασφαλίζοντας ότι η δράση θα είναι καταιγιστική από την αρχή.

Οι λάτρεις της μπάλας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο αθλητικό υπερθέαμα. Έως τώρα 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν πουληθεί για τους φιλάθλους που θα βρεθούν σε ένα από τα οκτώ υπερσύγχρονα στάδια στο Κατάρ και η FIFA έχει λάβει πάνω από 420,000 αιτήσεις εθελοντισμού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Στην Ντόχα, εκατοντάδες φίλαθλοι παίρνουν ήδη μέρος στις εκδηλώσεις του FIFA Fan Festival που περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως ζώνες gaming, ευκαιρίες φωτογράφησης αλλά και τη δυνατότητα να κερδίσουν μερικά από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τον αγώνα της έναρξης.

Η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Μουντιάλ του Κατάρ 2022: Τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+!

